Igreja alerta para ameaça crescente de milícias islâmicas na República Democrática do Congo

Os bispos da República Democrática do Congo alertam para a crescente onda de violência, especialmente na região leste do país, onde atuam milícias rebeldes que se identificam com grupos radicais islâmicos.

Em comunicado enviado à Fundação AIS, os responsáveis pela Igreja naquele país abordam a “situação de insegurança” como uma “verdadeira crise” e dizem temer pelo desenvolvimento do país, enquanto a região “permanecer sob o controlo dos predadores”.

O alerta surge depois de uma delegação de bispos da República Democrática do Congo, acompanhada por representantes da Associação das Conferências Eclesiásticas da África Central, ter visitado as províncias do Kivu do Norte e de Ituri, no passado mês de janeiro.