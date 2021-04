Portal da vacinação com mais de 50 mil pedidos de auto-agendamento

Para já, o portal está disponível para pessoas com mais de 65 anos fazer o auto-agendamento da vacina contra a covid-19, assim como o ponto onde se pretende vacinar.

Numa conferência de imprensa, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, disse que "o processo é simples, nasceu hoje e já tivemos 50 mil agendamentos, o que é algo impressionante".

O vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela task-force que gere o plano de vacinação, afirmou esperar que o processo de auto-agendamento da vacinação leve à vacinação de 100 mil pessoas por dia - o objetivo traçado há várias semanas.

"Vamos ter de vacinar 100 mil pessoas por dia. Este é um processo que tem de ser através de via informática e por isso, deve ser requerido pelos cidadãos, para que sejam auto agendadas de acordo com o escalão etário, que vai ficando disponível no portal da covid-19", afirmou na cerimónia de apresentação da nova fase de vacinação.