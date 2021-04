Oficial. Bilbau e Dublin já não vão receber jogos do Euro2020

A UEFA oficializou, em comunicado, que as cidades de Bilbau, em Espanha, e Dublin, na República da Irlanda, deixam de ser cidades organizadoras do Euro2020.

Os quatro jogos que estavam agendados para o Estádio San Mamés, do Athletic Bilbau, foram movidos para Sevilha, para o Estádio La Cartuja, onde se realizaram os dois jogos da final da Taça do Rei recentemente, que confirmaram a intenção de receber 30% da capacidade do estádio.

A UEFA decidiu retirar os jogos a Bilbau, uma vez que as autoridades locais não mostraram intenção de receber espetadores devido à pandemia da Covid-19. "Com a ajuda da Federação espanhola, a UEFA fez a proposta de alteração para outra cidade em Espanha, simplesmente para permitir que os adeptos possam ir ver os jogos", pode ler-se na nota.

Os três jogos da fase de grupos marcados para Dublin vão ser movidos para São Petersburgo, na Rússia, e o jogo dos oitavos de final será jogado em Wembley, em Londres.

Portugal com público em Munique



Munique vai manter-se na lista de cidades organizadores, depois de ter confirmado que receberá, no mínimo, 14,500 espetadores no Allianz Arena. Portugal vai jogar com a Alemanha precisamente nesse estádio, a 19 de junho.