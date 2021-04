Manchester City anuncia contratação de pérola do Fluminense

O Manchester City anunciou a contratação de Kayky, jovem extremo de apenas 17 anos do Fluminense.

Kayky estreou-se esta época na equipa principal do Fluminense e tem sido protagonista no campeonato carioca, tendo feito a sua estreia na Libertadores na última madrugada, no empate a um com o River Plate. O City contrata o jogador, que ainda nem sequer se estreou no Brasileirão.

De acordo com a nota dos "citizens", Kayky ficará no Fluminense até ao final da época no Brasil.

Kayky fez a maior parte da última época na equipa de sub-17 do Fluminense, tendo chegado a fazer alguns jogos pela formação sub-20. Esta época, leva dois golos em 10 jogos pela equipa principal do "Flu".

Segundo a imprensa inglesa, o Manchester City terá pago dez milhões de euros, mais bónus que podem fazer o negócio ultrapassar os 15 millhões no total, com o Fluminense a ficar com uma percentagem de um futuro negócio.