Caso Valentina. Pai vai recorrer da pena de 25 anos de prisão

O pai de Valentina, Sandro Bernardo, vai recorrer da decisão do Tribunal de Leiria, após ter sido condenado a 25 anos de prisão, na quarta-feira, pelo homicídio da filha.

O advogado, que confirmou a informação à TVI, vai apresentar o recurso nos próximos dias.

Roberto Rosendo tinha dito, à saído do tribunal, que só iria decidir o recurso depois de ler o acórdão do tribunal.

Sandro e Márcia Bernardo foram condenados, na quarta-feira, pela morte de Valentina, a menina de nove anos que morreu em 2020, em Peniche. O Tribunal de Leiria considerou que o pai e a madrasta da menina foram responsáveis de forma idêntica pelo crime de homicídio qualificado.

Sandro Bernardo foi condenado a uma pena máxima de 25 anos de cadeia, com 22 anos pelo crime de homicídio qualificado de autoria, 18 meses pelo crime de profanação de cadáver, nove meses pela simulação de homicídio e três anos pela violência doméstica. Márcia Bernardo foi condenada a 18 anos e nove meses, pelos crime de homicídio qualificado por omissão e também por profanação de cadáver.

A leitura do acórdão seguiu a linha das acusações do Ministério Público e deu como provadas todas as acusações de homicídio qualificado e profanação de cadáver, em coautoria, de violência doméstica e de simulação de sinais de perigo.

A sentença foi lida nesta quarta-feira no auditório da Batalha, no distrito de Leiria. Foram dados como provados todos os pormenores da acusação pública, nomeadamente as várias agressões, algumas de natureza sexual, tanto no dia da morte de Valentina como nos dias que antecederam o homicídio, do pai contra a criança.