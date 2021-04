Luanda. Chuvas torrenciais fazem 24 mortos, incluindo nove crianças

Do total de vítimas mortais, dez residiam no município de Cacuaco, cinco no município de Luanda, três em Viana, e igual número nos municípios do Cazenga e Kilamba Kiaxi.

Há ainda a registar três feridos e vários danos materiais: 2.289 residências inundadas, 60 casas desabadas, 14 escolas alagadas, duas pontes parcialmente destruídas e outras quatro inundadas, 58 árvores caídas e quatro centros de saúde inundados, bem como o transbordo de nove bacias de retenção.

Foram afetadas 2.349 famílias, num total de 11.745 pessoas.