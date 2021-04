Corrupção. “Vigarices podem vir a reboque do Plano de Resiliência. É preciso ter cuidado”

Na opinião da comentadora d’As Três da Manhã, “as ‘vigarices’ podem vir a reboque daqueles muitos milhões que o Plano de Resiliência vem trazer para Portugal. É quase tudo obra pública, portanto é preciso ter muito cuidado”.

Graça Franco falava a propósito da entrevista que o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, deu à Renascença, onde um dos temas foi a criminalização do enriquecimento injustificado, com Ferro Rodrigues a defender que a lei pode ser melhorada para punir as “vigarices”.

Quanto à Operação Marquês, a comentadora concorda com o silêncio do presidente do Parlamento, que não quis comentar o caso, mas acrescenta que este, enquanto “membro do PS, devia falar".

Para Graça Franco, "o caso Marquês supera tudo isso, põe em causa as próprias instituições, é um alegado crime cometido por alguém que estava num órgão de soberania”, conclui.