Tottenham vence primeiro jogo sem José Mourinho

O Tottenham venceu o primeiro jogo após a saída de José Mourinho.

Os Spurs derrotaram o Southampton, por 2-1, esta quarta-feira, com golos de Gareth Bale, aos 30 minutos, e Heung-min Son, aos 90, de grande penalidade, que responderam ao "tento" inaugural de Danny Ings.

Termina a série de quatro jogos sem vencer do Tottenham, que assim sobe, à condição, ao sexto lugar da Premier League, com 53 pontos, os mesmos do Liverpool, sétimo, que ainda não jogou, e menos dois que Chelsea e West Ham, quarto e quinto, que também têm um jogo a menos.

Também esta quarta-feira, o Manchester City foi ao terreno do Aston Villa vencer por 1-2 e cimentou a liderança do campeonato inglês.

Bernardo Silva bisou nas assistências, para Phil Foden e Rodri, que operaram a reviravolta após o golo madrugador de John McGinn.

Os "citizens", que também tiveram Rúben Dias no onze (João Cancelo ficou no banco), passam a somar 77 pontos, mais 11 que o Manchester United, que ainda não jogou. O Aston Villa é 11.º, com 44 pontos.