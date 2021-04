Real Madrid e Sevilha vencem e pressionam Atlético e Barcelona

O Real Madrid ascendeu à liderança da Liga espanhola, de forma provisória, esta quarta-feira, ao vencer no terreno do Cádiz, por 0-3.

Karim Benzema foi o grande protagonista, ao bisar (o primeiro de grande penalidade) e ainda assistir para o golo de Álvaro Odriozola.

O Sevilha, com o luso-brasileiro Fernando no onze, também venceu, no terreno do Levante, por 0-1, com um golo de Youssef En-Nesyri.

Com isto, o Real Madrid iguala na liderança, com 70 pontos, o Atlético de Madrid, que ainda não jogou. O Sevilha é terceiro, com 67. Em quarto, ainda que com menos dois jogos, está o Barcelona, com 65 pontos.