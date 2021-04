Jesus não pensa em deixar o Benfica. "Tenho dois anos de contrato para cumprir"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, não pensa em deixar o clube no final da época, mesmo que falhe com todos os objetivos definidos, nomeadamente ficar em quarto lugar e perder a final da Taça de Portugal.

"Tenho dois anos de contrato para cumprir, mas já falei sobre isso. Ainda acreditamos que podemos chegar ao segundo lugar e que podemos conquistar a passagem direta à Champions", disse, em conferência de imprensa.

O técnido falha numa época negativa mesmo que conquiste a Taça de Portugal e fique em segundo lugar da I Liga: "Para mim não seria uma boa época, porque não estou habituado a isso. Os meus últimos anos do Benfica foi a ganhar tudo, não ficaria satisfeito só com o segundo lugar e a Taça".

Apesar da derrota com o Gil Vicente e estar agora a seis pontos do FC Porto no segundo lugar, Jesus não se sente mais pressionado, mas coloca já o foco na próxima temporada.

"Pressão não sinto, mas claro que está mais difícil. Estamos a seis agora. A pressão é sempre a mesma num clube que tem sempre de ganhar, mas que este ano não está a fazer o que era esperado. O futebol tem épocas assim, temos capacidade para inverter este ciclo na próxima época, com a mesma estrutura e jogadores", atira.