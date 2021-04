Belenenses SAD atento aos pormenores para ser o primeiro a derrotar o Sporting

Petit afirmou, esta terça-feira, que os pormenores “poderão fazer a diferença” na visita ao Sporting, na 28.ª jornada da I Liga, em que o Belenenses SAD tem a ambição de quebrar a invencibilidade leonina.

Em antevisão ao encontro contra o líder, Petit realçou que o Belenenses SAD estará preparado para todas as dinâmicas do adversário.

“Estamos conscientes do que se vai passar amanhã [quarta-feira] e os pormenores poderão fazer a diferença. Em termos de comportamentos, [o Sporting] é uma equipa equilibrada e não foge muito do que tem trabalhado. Vai ser um jogo bom, onde os jogadores querem estar presentes e fazer um bom resultado”, vincou o técnico.

Esse bom resultado traduz-se na conquista dos três pontos, sublinhou Petit, apesar de o Sporting liderar a tabela classificativa "com muito mérito", sem qualquer derrota nas 27 jornadas já disputadas.

"Jogo a jogo" enchem os azuis o "papo"

Após um empate em Braga (1-1) e um importante triunfo diante do Marítimo (2-0), o Belenenses SAD distanciou-se dos lugares de despromoção. Petit não definiu uma meta de pontos, focando-se “jogo a jogo”, para atingir “o mais rapidamente possível” a manutenção.



“O respeito ganha-se dentro de campo, mostrando ser uma equipa solidária, com boas dinâmicas defensivas e ofensivas. As equipas que têm jogado connosco têm dito que somos uma equipa difícil de fazer golos e de criar oportunidades. Isso só nos traz mais responsabilidade em querer continuar a fazer as coisas bem”, expressou.

O Belenenses SAD, 12.º classificado, com 30 pontos, está sem o lesionado Mateo Cassierra para a visita ao Sporting, primeiro, com 69, na quarta-feira, às 21h15, no Estádio de Alvalade. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.