Artur Soares Dias e Tiago Martins apitam jogos de Benfica e FC Porto

Artur Soares Dias e Tiago Martins são os árbitros nomeados para os jogos de Benfica e FC Porto da jornada 28 da I Liga, respetivamente.

Soares Dias terá o auxílio de Rui Licínio e Paulo Soares, mais o quarto árbitro João Bento, para apitar o Portimonense-Benfica, na quinta-feira, às 19h00, no Portimão Estádio. O videoárbitro (VAR) da partida será Hugo Miguel, assistido por Bruno Jesus.

Tiago Martins dirigirá o FC Porto-Vitória de Guimarães, também na quinta-feira, às 21h00, no Estádio do Dragão. Pedro Mota e Hugo Ribeiro serão os assistentes, Miguel Nogueira o quarto árbitro. O VAR será Rui Costa, com auxílio de João Bessa Silva.

Os dois encontros da jornada 28 do campeonato terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Nomeações desta terça-feira:





CD Tondela-CD Nacional

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Tiago Mota

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Manuel Mota

AVAR: Luciano Maia

Gil Vicente FC-FC Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

Portimonense SC-SL Benfica

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Bento

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

FC Porto-Vitória SC

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva