Costa pede "um esforço para fazer avançar" acordo UE/Mercosul

O primeiro-ministro português, António Costa, sublinha que um acordo entre a União Europeia e o Mercosul será o maior acordo económico e comercial à escala global, por isso é uma das grandes apostas da presidência portuguesa da UE.

No encontro empresarial que antecedeu o arranque da Cimeira Ibero-Americana, em Andorra, o António Costa deixou essa ideia: apesar da dificuldade que encerra, é também um desafio muito estimulante.

“O acordo entre a União Europeia e o Mercosul será o maior acordo económico e comercial à escala global, por isso, temos que fazer um esforço para o fazer avançar. Temos que fechar agora o acordo complementar, que está muito avançado, sobre o tema do clima e da desflorestação, para que o acordo geral possa ser aprovado no conselho e no Parlamento Europeu. É difícil, mas o difícil é mais estimulante”, disse António Costa, em castelhano.