Banca diz que possibilidade de moratórias serem prolongadas é "praticamente nenhuma"

As moratórias privadas no crédito à habitação term(...)

Esta audição à APB foi requerida pelo PS no âmbito da discussão na especialidade de um projeto do PCP que prevê o prolongamento por mais seis meses das moratórias e para a extensão do prazo para adesão à moratória pública até 30 de abril.

Faria de Oliveira disse ainda que as moratórias não "são o fim da linha" e que as informações que lhe chegam dos bancos é de um "impacto muito reduzido" desde que terminaram as primeiras moratórias, o que aconteceu em 31 de março, com cerca de 86 mil famílias a retomarem o pagamento dos seus créditos à habitação este mês de abril.