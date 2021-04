Fotorreportagem: Rio Maior volta a confinar. Situação "insuportável", mas “por um bem maior”

“O take away é melhor do que nada. Há dias melhores, outros dias piores, mas nunca é a 100% como numa casa aberta”, conta. “Nós não chegamos a fazer esplanada para não provocar aglomerado de pessoas, mas, sinceramente, também é um bocado cansativo este trabalho do take away, porque as pessoas vêm àquela hora, é sempre muita correria. Mas neste momento é o que há".

A empregada de mesa sublinha ainda que o estabelecimento quer reabrir com calma. “A ansiedade de as pessoas voltarem a unir-se, a almoçarem todas juntas, estava-nos a assustar um bocadinho”, admite.