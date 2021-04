Superliga Europeia "tem de ser recusada sem nenhuma hesitação", diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro, António Costa, declarou-se contra a criação da Superliga Europeia.

Numa publicação esta segunda-feira na rede social Twitter, o chefe do Governo escreveu que “os princípios da solidariedade, da valorização do resultado desportivo e do mérito não podem estar à venda”.

Costa coloca-se assim “ao lado das instituições desportivas nacionais e internacionais que recusam de forma veemente, aceitar que tal competição aconteça” sublinhando que a proposta dos 12 clubes europeus que, este sábado, anunciaram a criação da prova, “tem de ser recusada sem nenhuma hesitação”.