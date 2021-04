Papa Francisco pede gestos de paz na Ucrânia

O Papa apela a que se evite o aumento da tensão na Ucrânia. Francisco manifestou preocupação com as sucessivas violações de cessar-fogo e aumento de atividades militares na zona oriental e pediu gestos que promovam confiança, reconciliação e paz.

“Observo com preocupação os acontecimentos em algumas áreas do leste da Ucrânia, onde nos últimos meses aumentou a violação do cessar-fogo, e com inquietação o aumento da atividade militar”, afirmou o sumo pontífice, desde a janela do Palácio do Vaticano.

Apelou ao fim das tensões entre os dois países e pediu “gestos capazes de restabelecer a confiança recíproca e favorecer a paz, lamentando a “grave situação humanitária” em que se encontra a população da região.

Nas últimas semanas, as tensões aumentaram entre os dois países, com o Governo ucraniano a acusar o russo de reunir militares na sua fronteira na tentativa de destruir a Ucrânia.

A oração Regina Caeli deste domingo já foi lida aos fiéis na praça de São Pedro. Na ocasião, o Papa disse que estava feliz por voltar à varanda.

“Graças a Deus, podemos reunir-nos de novo nesta praça, para o nosso encontro dominical e festivo. Digo-vos uma coisa: sinto saudades da praça quando tenho de presidir ao ângelus, na biblioteca. Estou feliz. Dou graças a Deus e agradeço-vos a vós, pela vossa presença”, declarou.



Na alocução que precedeu o Regina Coeli, o Papa lembrou que não existe um cristianismo à distância. Segundo Francisco, o Evangelho deste domingo é caracterizado por três verbos muito concretos, que em certo sentido refletem nossa vida pessoal e comunitária: olhar, tocar e comer.