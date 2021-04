Bispos da América Latina exigem a libertação de dez religiosos sequestrados no Haiti

O Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) exige a libertação imediata de cinco sacerdotes, três religiosos e dois leigos sequestrados no Haiti.

Em carta dirigida ao presidente da Conferência Episcopal do Haiti, D. Launay Saturné, os bispos da Améria Latina expressam profunda preocupação pelo “sequestro abusivo e criminoso”.

“Levantamos a nossa voz para rejeitar com todas as nossas forças este ato cruel e desumano que põe em risco a saúde e a vida de dez pessoas que dedicaram as suas vidas ao serviço de Deus e do próximo", pode ler-se na carta.

Os bispos exigem “a libertação imediata destes irmãos, injustamente privados da sua liberdade”, pedindo às autoridades que “façam todos os esforços” para obterem a sua libertação.

Segundo a Conferência Episcopal do Haiti, os sequestros com pedido de resgate, neste caso cerca de 840 mil euros (um milhão de dólares), tornaram-se comuns nos últimos meses, naquele país, onde as “autoridades perderam o controle da situação”.