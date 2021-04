Covid-19. Pfizer admite que pode ser necessária uma terceira dose da vacina

O presidente da farmacêutica norte-americana Pfizer, Albert Bourla, afirmou que as pessoas “provavelmente” precisarão de uma dose de reforço dos imunizantes contra a Covid-19.

“Um cenário provável é de que precisaremos de uma terceira dose da vacina, algures, entre os seis e os doze meses após a primeira toma e, daí em diante, uma revacinação anual”, disse Alberto Bourla, em entrevista à cadeia norte-americana de televisão CNBC.

Segundo Albert Bourla, “as variantes terão um papel fundamental [no processo]”. Ou seja, as doses de reforço devem ser necessárias para combater as novas mutações do coronavírus, mantendo a alta eficácia das fórmulas.