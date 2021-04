MotoGP. Expectativa de nova vitória de Miguel Oliveira para "dar ânimo" aos portugueses

O presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo (FPM), Manuel Marinheiro, encara o arranque do Grande Prémio de Portugal com expectativas altas, por ser um grande evento desportivo para animar os portugueses e pela perspetiva de nova vitória de Miguel Oliveira.

Em entrevista a Bola Branca, Manuel Marinheiro refere que a realização da terceira etapa do Mundial de MotoGP em Portimão "é mais um momento alto do motociclismo" português. Um evento que ajuda a "dar ânimo" ao país, que espera ver Miguel Oliveira voltar a ser coroado:

"As expetativas são boas, foi o Miguel que as colocou neste patamar e assume-as. No ano passado, ganhou o Grande Prémio. Esperamos que a alegria se possa repetir este ano. Lamento não podermos ter público a apoiar o Miguel, mas é o que temos e é com isso que temos de lidar."



Nas duas primeiras corridas da época, ambas em Doha, no Qatar, Miguel Oliveira ficou arredado do "top-10". Manuel Marinheiro espera que o piloto português possa regressar às grandes prestações no Autódromo Internacional do Algarve. De preferência, com uma vitória.

"É isso que se espera. O circuito no Qatar não era o mais apropriado à mota do Miguel, mas convém relembrar que todos os pilotos que lá estão são os melhores do mundo. O Miguel tem uma pequena vantagem aqui no circuito porque o conhece bem e por correr em casa, que é sempre uma motivação extra, se é que precisa disso", refere o dirigente.

Expectativa de presença fixa a partir de 2022

Nesta entrevista à Renascença, o presidente da FPM faz votos de que Portugal passe a fazer parte do calendário habitual de MotoGP.

"O evento do ano passado ocorreu devido às circunstancias da Covid-19, mas já nessa altura estava programada a contratualização do Grande Prémio de Portugal a partir de 2022. Esperamos que seja para continuar e que seja possível viabilizá-o. Falamos de questões financeiras. Não são um custo, são é um investimento que o país faz, porque o retorno supera os custos, de acordo com os relatórios", assinala Manuel Marinheiro.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP realiza-se no domingo, às 13h00, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Entre sexta-feira e sábado, disputam-se três sessões de treinos livres e a qualificação. O português Miguel Oliveira, 16.º classificado do Mundial, com quatro pontos, defende o título conquistado em "casa" em 2020.