Militares portugueses saem do Afeganistao até final de maio

Os militares portugueses presentes no Afeganistão vão sair do país até ao final do mês de maio. A data é anunciada pelo Ministério da Defesa e Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado conjunto emitido depois de a NATO ter dado conta que vai colocar um ponto final na missão militar internacional que de decorre desde 2001.

"Portugal participa desde 2002 no esforço da Aliança no Afeganistão, por onde passaram mais de 4500 militares nacionais. Com esta retirada, conclui-se um importante e prolongado contributo português na luta contra o terrorismo", lê-se na nota.

Ainda segundo o comunicado, Portugal vai abandonar progressivamente o terreno, mas não vai deixar de apoiar o país de alguma forma pelo menos até 2024.

"Portugal ajustará, de forma coordenada com os aliados, o dimensionamento da sua participação tendo decidido manter a presença da Força de Reação Rápida nacional na proteção do Aeroporto Internacional em Cabul até final de maio, e continuar a contribuir com elementos de estado-maior nas estruturas de comando da missão até final da Missão Resolute Support, continuando igualmente a contribuir anualmente para o fundo de apoio ao Exercito Nacional Afegão até 2024", detalha.