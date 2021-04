Seferovic é o avançado do mês da I Liga

Haris Seferovic venceu o prémio de melhor avançado do mês de março da I Liga. Nos quatro jogos realizados, o jogador do Benfica marcou seis golos e fez uma assistência.

Melhor marcador do campeonato há duas época, o internacional suíço já apanhou, entretanto, Pedro Gonçalves no topo da tabela de goleadores, com 16 golos na Liga.

Seferovic bateu a concorrência por larga margem, ao reunir 34,21% dos votos dos treinadores principais da competição. Tiago Tomás, do Sporting, foi segundo, com 9,87%, e Beto, do Portimonense, foi terceiro, com 7,89% dos votos.