"Borboletas no estômago". Marc Márquez ansioso por regressar após nove meses de lesão

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda), que regressa à competição este fim de semana no Grande Prémio de Portugal de MotoGP após nove meses lesionado, admite que está a sentir "borboletas no estômago" devido ao nervosismo.

"Ainda sinto as borboletas no estômago, o que não é normal. A reabilitação tem dois lados. O físico - e nesse aspeto sinto-me pronto -, e o mental, que se faz passo a passo", disse o piloto da Honda, na conferência de antevisão da 16.ª edição da prova portuguesa, que se disputa entre sexta-feira e domingo, no Autódromo Internacional do Algarve.

Márquez lembrou que nos últimos nove meses andou "três vezes de mota, a última há um mês", precisamente no AIA, com uma mota de série, pelo que esta prova será "uma incógnita".

"Não sei como vai reagir o meu braço e o meu corpo. Gostava de me sentir mais preparado e amanhã [sexta-feira] ter um teste privado, mas não temos essa possibilidade. É tempo de andar de mota. Tomámos a decisão em conjunto com os médicos, e por unanimidade. Não tenho qualquer objetivo de resultado este fim de semana, só quero pilotar. Teremos tempo de colocar pressão. Agora, é tempo de apenas pilotar", sublinhou.

Marc Márquez admitiu, ainda, ter aprendido "uma lição" com a lesão e a recaída sofrida quando regressou ao ativo apenas dois dias após ter sido submetido à primeira de três operações à fratura no úmero do braço direito.

"O que aprendi é que temos muitas corridas pela frente e um único corpo. Cometi um erro e reconheço isso", sublinhou Márquez.