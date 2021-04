🔴 Em direto: Debate do estado de emergência

Os deputados debatem e votam esta quarta-feira, a partir das 15h00, o pedido de autorização de renovação até 30 de abril do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.

Será também apresentado e discutido o relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período de 2 a 16 de março.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, começou a debate por destacar a redução do número de casos e dos óbitos durante o último estado de emergência. Cabrita disse que os "órgãos de soberania estiveram certos" nas escolhas que fizeram relativamente ao plano de desconfinamento, mas também elogiou os portugueses pelo seu esforço.

António Filipe, do PCP, que tem votado contra a renovação dos últimos estados de emergência, admitiu que o país estava numa "fase menos aflitiva", mas optou por salientar os problemas com as vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson. "Estamos a assistir com incredulidade esta guerra entre farmacêuticas", afirmou o deputado, que lamentou o "fracasso enorme" da União Europeia, que tem "arrastado" Portugal, e a quebra de credibilidade da vacinação contra a covid-19.

O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, partido que se vai abster na votação, voltou a criticar o Governo por levar os apoios sociais ao Tribunal Constitucional em vez de os aumentar, e considerou como escassa a testagem em massa. "Portugal posiciona-se na UE como um dos países que menos testa a população, mas se calhar para compensar é dos países em que o Governo mais anuncia que vai testar de forma massificada a população", disse o deputado.

Tanto a deputada d'Os Verdes, Mariana Silva, como a deputada Inês Sousa Real, vincaram o impacto do estado de emergência na violência doméstica, alertando que o relatório discutido esta quarta-feira aponta que as mulheres têm ficado mais vulneráveis durante a pandemia e os vários confinamentos.

Ana Rita Bessa, do CDS-PP, afirmou ser "preocupante" que a testagem não tenha aumentado com o último estado de emergência e criticou a política de testes rápidos vendidos em farmácias.

O líder do Chega, André Ventura, classificou as declarações de Cabrita de "exercício de fantasia" e atribuiu responsabilidades ao Governo por não conseguir responder à suspensão na entrega de doses de vacinas que apresentaram coágulos em algumas pessoas.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs na terça-feira a renovação do estado de emergência exatamente nos mesmos termos do decreto presidencial que está em vigor.

Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país ainda hoje, pelas 20h00, como tem acontecido na maioria das vezes em que há renovação deste estado de exceção.

O decreto, divulgado terça-feira à noite no site da Presidência, só tem alterações no preâmbulo, que passa a ser mais lacónico.

“Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação”, escreve agora o Presidente.

Há duas semanas, na justificação de motivos do seu decreto, Marcelo dava um tom de otimismo ao dizer que a situação estava a “evoluir favoravelmente”. Agora cai essa nota e o PR faz referência ao faseamento do plano de desconfinamento e insiste na expressão que tem marcado as últimas renovações sobre a necessidade de “acautelar os passos a dar no futuro próximo”.

Amanhã, quinta-feira, o Conselho de Ministros decide sobre as novas regras que vão estar em vigor a partir de 19 de abril. Em questão está o início da terceira fase de desconfinamento.

O boletim de Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira aponta para mais oito mortos e 684 infetados com Covid-19. O R também voltou a subir, estando agora a 1,06 a nível nacional e 1,05 no continente.



[Notícia atualizada às 15h33]