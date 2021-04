Tóquio assinala os 100 dias que faltam para os Jogos de forma discreta

Um evento discreto, e transmitido pela internet, assinalou a marca dos 100 dias que faltam para o início dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados no verão passado devido à pandemia, e que deverão decorrer sob fortes restrições sanitárias.

Numa cerimónia que contou com a presença da governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e do vice-presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Toshiaki Endo, foram inauguradas junto à câmara da capital nipónica estátuas das mascotes de Tóquio2020.

Num dia com nevoeiro e alguma chuva, no Monte Takao, a cerca de 50 quilómetros da capital, foram colocados os cinco anéis olímpicos.

A governadora da cidade manifestou o desejo de que dentro de 100 dias os melhores atletas do mundo “estejam a competir num evento memorável” e disse esperar que os Jogos, que decorrerão entre 23 de julho e 08 de agosto, “sejam um símbolo da recuperação do mundo” da atual situação de pandemia.