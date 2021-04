Lina e Raül Refree vencem primeira edição do Prémio Carlos do Carmo

A dupla Lina e Raül Refree recebeu o Prémio Carlos do Carmo, criado este ano pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

A informação é avançada em comunicado pela produtora Uguru.

“É com muito orgulho que a Uguru informa que o álbum de estreia do projeto Lina_ Raül Refree foi o vencedor da primeira edição do prémio Carlos do Carmo. Este galardão vem juntar-se a uma imensa lista de distinções internacionais que o duo tem vindo a angariar desde a edição do primeiro álbum em janeiro de 2020”, pode ler-se na nota.