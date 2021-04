Praxe do Meco em julgamento. “Não foi uma mera brincadeira”, diz a mãe de uma das vítimas

Começou nesta terça-feira, em Setúbal, o julgamento do processo cível sobre a praxe na praia do Meco, no qual as famílias dos jovens que morreram reclamam indemnizações no valor global de 1,3 milhões de euros.

Este processo cível sucede a um processo criminal que não chegou a avançar na justiça. Ambos tentam o que ainda não se conseguiu perceber: o que aconteceu naquela noite de 15 de dezembro de 2013.

Um grupo de jovens envolvido numa praxe académica desapareceu da praia e só João Gouveia, o "Dux", ficou para contar a história.

No dia seguinte ao desaparecimento, foi aberto um inquérito, que acabou arquivado em julho de 2014 e que foi reaberto em outubro desse mesmo ano, altura em que João Gouveia foi constituído arguido.

O processo-crime foi enviado para julgamento, mas o Tribunal da Relação de Évora, após recurso da defesa, manteve a decisão de arquivamento, sustentando que as vítimas eram adultas e não tinham sido privadas da sua liberdade durante a praxe.

Em 2016, os pais das vítimas avançaram com as seis ações cíveis contra o único sobrevivente e a Universidade Lusófona, de que eram todos alunos e cujo julgamento agora começa.

A principal intenção dos pais é fazer com que João Gouveia esclareça o que aconteceu.

“Se isso engloba dinheiro, não engloba dinheiro são coisas que nos ultrapassam por completo”, diz Fátima Negrão, mãe de uma das vítimas, à Renascença.

“Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo desde o primeiro momento é saber porque é que eu perdi um filho naquele fim-de-semana académico em que ele estava trajado. A partir daí é ponto suficiente e eu hei-de ir até onde for preciso”, garante.