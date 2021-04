Mais cinco mortos e 408 infetados com Covid-19. Casos ativos diminuem

Veja também:

Portugal registou nas últimas 24 horas mais cinco mortos e 408 infetados com Covid-19. De acordo com os dados divulgados no boletim diário da Direção-Geral da Saúde divulgado esta terça-feira, o número de casos ativos diminuiu. Há neste momento 25.441 casos da doença, menos 343 do que ontem.

O valor do R continua a 1,04 a nível nacional e a 1, 03 no continente. No semáforo da pandemia, Portugal está nos tons amarelados.

As vítimas mortais registaram-se três em Lisboa e Vale do Tejo, um no Centro e um no Norte.

A nível de internamentos, há 459 pessoas nos hospitais com Covid, menos 20 do que ontem, dos quais 118 em cuidados intensivos (menos um do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 828.173 casos da doença, dos quais 16.923 morreram e 785.809 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, até ao momento já foram administradas 2.156.805 vacinas, das quais 1.553.052 pessoas com a primeira dose e 603.753 com as duas doses.