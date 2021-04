Quarentena de 21 dias, mas não só. Como Macau erradicou a Covid-19

Veja também:

Em praticamente todo o mundo, a luta contra a propagação do novo coronavírus mantém-se intensa. Contudo, Macau apresenta-se como um dos locais livres de Covid-19, a avaliar pelos dados oficiais.

Foi dos primeiros territórios a identificar casos de infeção pelo novo coronavírus, mas agora o cenário é bem diferente: há mais de um ano - já se contam cerca de 380 dias - que não há qualquer registo de casos locais de infeção.

A estratégia passa por apertadas medidas de controlo das transmissões do vírus, conta à Renascença o porta-voz dos serviços de saúde de Macau, Vítor Moutinho.

“Todas as pessoas, à entrada, são colocadas em quarentena, desde que venham de países em que exista um risco elevado ou moderado de infeção. São colocadas em quarentena durante 21 dias e são realizados testes de ácido nucleico e são ainda feitos, pelo menos, dois testes serológicos”, indica.

Quarentena, máscaras e outras medidas desde o primeiro instante

Foi a 22 de janeiro do ano passado que as autoridades de saúde anunciaram o primeiro caso de infeção por Covid-19 no território. Segundo Vítor Moutinho, a celeridade das medidas e das restrições implementadas, tanto fronteiriças como dentro do território, foram determinantes para conter surtos.

“Desde essa altura que é verificada a temperatura, é feito um inquérito epidemiológico e cumpre-se um período de quarentena. Com estes procedimentos, foi criada uma bolha dentro do território de Macau, em que só entra no dia a dia da comunidade quem garantidamente não é portador vírus”, conta.

Em Macau, a regra passa por cumprir 21 dias de quarentena e não 14 dias, como acontece na generalidade dos países. O porta-voz dos serviços de saúde explica que a vantagem reside, sobretudo, em controlar as novas variantes.

“Macau e algumas regiões asiáticas têm tido ou tiveram casos, no início do ano, das chamadas variantes inglesa ou brasileira, que dão negativo nos testes de ácido nucleico – naqueles testes em que as pessoas colocam os cotonetes no nariz ou na garganta – até ao 17.º ou 18.º dia. Têm aparecido casos em que esse teste é positivo ao 19.º dia ou ao 20.º e até em dias subsequentes. Daí que as autoridades tenham definido que a quarentena é de 21 dias, mais sete dias de vigilância. Isto começou em janeiro deste ano, desde que surgiram as novas variantes. Daí que, garantidamente, não haja casos ocultos dentro da comunidade”, revela.