O leão tropeça de novo

Se é verdade que o empate registado pelo Sporting em Moreira de Cónegos, há uma semana, disparou os alertas e lançou um aviso sério a todos quantos já se preparavam para festejar o título de campeão, o novo empate, desta vez em Alvalade, frente ao Famalicão, veio reforçar a ideia de que para chegar ao fim do campeonato em vantagem, há ainda um longo a caminho a percorrer e com cada centímetro e minuto recheados de dificuldades.



Ontem voltámos a estar perante uma equipa que evidenciou uma tremenda falta de eficácia, e que apenas nos derradeiros minutos do jogo foi capaz de revelar a intensidade que lhe faltou durante praticamente toda a partida. No fundo, estas duas características, mas sobretudo a segunda, têm vindo a caracterizar o jogo dos leões, deixado especialmente à vista nos jogos anteriores com o Santa Clara,Tondela, Vitória de Guimarães e Moreirense.

Agora, as atenções viram-se para a próxima sexta-feira e para o desafio a que assistiremos na capital do Algarve entre o Sporting Clube Farense e o Sporting Clube de Portugal.

Nem sequer vale a pena destacar as dificuldades que esperam os leões da capital.

E se juntarmos a isso a possibilidade de um novo desaire, porque o adversário tem qualidade, então será caso para começar a pensar seriamente na possibilidade de se atirar por terra todo o sucesso conseguido até aqui.

É também oportuna uma palavra sobre nova expulsão de Rúben Amorim, a quarta desde que está ao serviço do Sporting (mais do que quando foi jogador), que o impedirá de estar no banco farense, e reflete uma situação de todo inaceitável, independentemente das razões que possam ter assistido aos seus protestos.

O facto de Porto e Benfica já terem vencido, na véspera, os adversários que lhes couberam em sorte poderá ter colocado pressão acrescida aos leões.

Aqui, tratou-se de dois jogos com pouca história, tão claros e indiscutíveis foram os triunfos de águias e dragões.

A goleada dos encarnados também assentou na circunstância de jogarem durante largo tempo contra apenas dez unidades, porque enquanto se mantiveram onze contra onze o resultado permaneceu sem golos.

No entanto, não será justo desvalorizar a excelente actuação dos lisboetas, obtida mercê da subida de produção de uma boa parte dos seus jogadores.