Marc Márquez regressa a tempo do Grande Prémio de Portugal

O espanhol Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo, vai regressar à competição no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, após nove meses de ausência, anunciou a Honda, este sábado.

"Na análise feita ao piloto pela equipa médica, quatro meses após a operação pela pseudoartrose infetada do úmero direito, constatou-se uma evolução clínica muito satisfatória, com um evidente progresso no processo de consolidação óssea", revela a equipa, em comunicado.

A Honda considera, portanto, que Marc Márquez "pode voltar à competição, assumindo o risco implícito da sua atividade desportiva".

Fonte oficial da equipa japonesa confirmou à agência Lusa que o regresso à competição vai mesmo efetivar-se em Portimão, no próximo fim de semana, no GP de Portugal, terceira prova do Mundial.