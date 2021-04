“Risco é absolutamente raro”. Ministra da Saúde reforça confiança na vacina da AstraZeneca

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta sexta-feira, em Odemira, que “pode haver um risco, absolutamente raro, na toma da vacina” da AstraZeneca em pessoas abaixo dos 60 anos, motivo pelo qual foi suspensa a inoculação neste grupo etário.

No entanto, a ministra considera que a vacinação continua a ser a melhor resposta no combate à pandemia, considerando que os benefícios são maiores do que os riscos.

Portugal optou por não suspender totalmente a administração da vacina da AstraZeneca, medida que Marta Temido justifica, afirmando que “não utilizar a vacina significa deixar de vacinar mais de dois milhões de pessoas acima dos 60”, grupo que, se contrair Covid-19, “tem mais probabilidade de ter doença grave e efeito fatal”.

“É preciso ter esta ponderação em mente. A opção pela toma da vacina é a melhor opção”, afirmou Marta Temido, à margem da visita a Odemira, para acompanhar o processo de testagem à Covid-19 de trabalhadores agrícolas.