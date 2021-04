Castração química. Ferro Rodrigues acusa André Ventura de "faltar à verdade"

O presidente da Assembleia da República acusa o deputado único e líder do Chega, André Ventura, de "faltar à verdade" sobre o pedido de agendamento de um debate relativo a castração química e de deturpar o Regimento do Parlamento. Horas antes de esta nota ser emitida pelo gabinete de Ferro Rodrigues, Ventura acusou Ferro Rodrigues de ter rejeitado o pedido de discussão em plenário da "castração química de violadores e pedófilos". André Ventura ameaçou que organizará protestos dentro e fora do Parlamento contra essa decisão, admitindo mesmo a apresentação de um voto de censura contra o presidente da Assembleia da República. No entanto, esta versão sobre os episódios em torno da tentativa de agendamento potestativo pelo Chega é negada por Ferro Rodrigues. "É manifesto que as declarações do deputado André Ventura não correspondem à verdade dos factos, antes deturpando a resposta que lhe dei, enquanto presidente da Assembleia da República, e, mais grave, o disposto no Regimento da Assembleia da República", lê-se no comunicado de Ferro Rodrigues. Sobre o teor das declarações antes feitas por André Ventura relativas a uma alegada rejeição do agendamento de um debate sobre castração química, o presidente da Assembleia da República refere que se impõe esclarecer afirmações que não correspondem à verdade. Segundo Ferro Rodrigues, André Ventura, em 25 de março passado, requereu que o tema da ordem do dia a fixar seria "a castração química como combate à violência sexual". "Por ofício de 26 de março, foi transmitido ao deputado André Ventura que o direito à fixação da ordem do dia previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 62.º do Regimento da Assembleia da República não podia corresponder, conforme pretendido, a iniciativas sobre as quais já havia recaído um juízo de não cumprimento dos requisitos regimentais e constitucionais para admissão ou agendamento", assinala o presidente da Assembleia da República.

No mesmo ofício, segundo Ferro Rodrigues, o deputado do Chega "foi ainda informado que, sem prejuízo do exposto, tinha direito à fixação da ordem do dia de um debate político potestativo". "Da pretensão do deputado único representante do Chega e do meu ofício foi dado conhecimento à mesa da Assembleia da República, tendo em vista um eventual agendamento, em sede de conferência de líderes, da fixação da ordem do dia de um debate político potestativo", salienta Ferro Rodrigues. Mais, de acordo com o presidente da Assembleia da República, "na última reunião da conferência de líderes, que ocorreu dia 7 de abril [na quarta-feira], versando unicamente sobre agendamentos, o deputado único representante do Chega não esteve presente, nem fez chegar qualquer solicitação para o agendamento do referido debate".