Danone. Mudança operacional afeta 160 postos de trabalho em Portugal e Espanha

A “mudança de modelo operacional” da Danone vai afetar cerca de 160 postos de trabalho do grupo em Espanha e em Portugal, adiantou a empresa em comunicado enviado à Lusa.

Sem revelar quantos destes postos serão em Portugal, a empresa disse que “a mudança de modelo operacional implica uma transformação organizacional que afetará aproximadamente 160 postos de trabalho em Espanha e Portugal”.

“Tal como a Danone tem feito ao longo da sua história, fiel à sua transparência e compromisso com o diálogo social, estas mudanças na organização serão realizadas de forma transparente, com diálogo e em acordo com os representantes dos trabalhadores e terão lugar nos próximos meses”, garantiu o grupo na mesma nota.

A Danone pretende “adaptar as suas filiais de Espanha e de Portugal ao novo modelo operacional que a companhia está a delinear” com o objetivo de “ganhar agilidade para responder às exigências do consumidor e dos clientes, reinvestir as poupanças nas marcas e em inovação, com o objetivo recuperar quota de mercado, volume de vendas e regressar ao crescimento rentável e sustentável”.

O grupo estima “que esta mudança operacional assente em três pilares fundamentais, com o objetivo de gerar poupanças que possam ser reinvestidas para recuperar quota de mercado e volume de vendas”, começando por uma “mudança organizacional que simplifica o modelo de operação das três filiais” permitindo “ganhar velocidade operacional”, lê-se na mesma nota.

Além disso a Danone aposta em “agilizar a tomada de decisões operacionais dentro da organização, o que significa dotar os países de maior poder e responsabilidade” e em criar “uma plataforma de análise de dados, de digitalização de processos e de reforço da inovação, que ajude a empresa a melhorar a sua capacidade de antecipação e de resposta às necessidades dos clientes e consumidores e impulsione os segmentos de elevado crescimento”.

“Globalmente, a Danone Company prevê que esta transformação afete cerca de 1.850 funcionários em escritórios centrais e locais”, recordou o grupo.