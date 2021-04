Vantagens da vacina da Astrazeneca são maiores do que reações adversas, diz EMA

Veja também:

A Agência Europeia do Medicamento considera que a vacina da Astrazeneca é segura e que as suas vantagens são maiores do que possíveis reações adversas.

O anúncio é feito por Emer Cooke, diretora do organismo, em conferência de imprensa.

"Estes são efeitos adversos muito raros. O risco de morte por Covid é muito maior do que o risco de morte por estes efeitos", assegurou.