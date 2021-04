Autárquicas. Rui Rio vai mesmo lançar Suzana Garcia à Amadora e apoia Isaltino em Oeiras

O líder do PSD ainda terá tentado convencer um dos seus vice-presidentes, David Justino, mas não conseguiu e, perante a falta de alternativas fortes, prefere apoiar Isaltino.

Na Amadora, Rui Rio não tinha sequer dado sinais de se opor ao nome de Suzana Garcia, mas - segundo indicam à Renascença fontes próximas do processo - alguns dirigentes do PSD pressionaram o líder para rejeitar a candidatura de Suzana Garcia em nome do partido social democrata, perante a enxurrada de críticas e as comparações entre as ideias defendidas em público pela advogada e as posições do Chega.

No Algarve, Rui Rio nem precisou de usar o veto à escolha da concelhia para Portimão, tal como a Renascença avançou, porque a distrital de Faro travou o nome de um ex-deputado e ex-autarca do PS.

Rui André, presidente da câmara de Monchique, em final do terceiro mandato, deve transitar para o concelho de Portimão, à frente da coligação liderada por PSD e CDS.