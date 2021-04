Em cada empresa, um D.Dinis? Plantar árvores é "o último prato do dia do capitalismo verde"

Diz a sabedoria popular que, para se ter uma vida completa, há três requisitos que é preciso cumprir: ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Tratam-se de objetivos louváveis, é evidente, mas pouco ajustados aos dias de hoje. Ou melhor: no mundo contemporâneo, são objetivos fáceis de contornar ou até de comprar. Se é sempre legalmente possível adotar uma criança (e em alguns países existe a possibilidade de recorrer a barrigas de aluguer), também não faltam por aí escritores fantasma a oferecer os seus serviços literários; e quanto a plantar uma árvore, para aqueles poucos que cheguem à idade adulta sem o ter feito numa atividade escolar, não escasseiam empresas que oferecem esse serviço a baixo custo em prol da sustentabilidade e neutralidade carbónica.

Desde 2014, por exemplo, é possível a qualquer pessoa se deslocar a um posto dos CTT e comprar o kit “Vale uma árvore”, uma iniciativa em parceria com a associação ambientalista Quercus, por 3,5 euros. Feito o pagamento, os CTT comunicam à Quercus a aquisição e a árvore em causa é plantada na primavera do ano seguinte. Só este ano foram plantadas 8 mil árvores na Mata Nacional de Leiria. (A árvore é cuidada durante cinco anos e, tal como um animal apadrinhado num jardim zoológico, é possível receber informações e acompanhar a evolução do bosque onde foi plantada.)

Mas para quem não quiser desembolsar 3,5 euros, não é difícil encontrar soluções gratuitas. Ainda no mês passado, a propósito do Dia Mundial da Árvore e das Florestas, 21 de março, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) esteve a oferecer 50 mil árvores; qualquer cidadão com um terreno podia levantar até 10 árvores autóctones - medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos.

Seguindo ainda a linha de oferta de árvores para plantar, não faltam autarquias na equação - Lisboa anunciou há dias que vai plantar 120 mil árvores até 2023 - e até empresas – à primeira vista – pouco associadas ao setor ambiental: o caso da Servilusa, a maior agência funerária nacional. Em março passado, a agência também lançou um desafio nas redes sociais de oferta de árvores para plantar a todos os interessados. Para tal, bastava às pessoas registarem-se na página da empresa; depois, passar no escritório da agência que fosse indicada para escolher o local onde plantar.

Se a ligação entre preocupações ambientais e uma agência funerária não é intuitiva, Paulo Carreira, diretor-geral da Servilusa, conta à Renascença que a empresa já vem a trabalhar no sentido de ter uma consciência verde desde 2007, com o cuidado que as urnas que fornecem “fossem sustentáveis, ecológicas” e sem “matérias nocivos” para o solo. Hoje em dia, por regra, todas as urnas que a agência comercializa são revestidas com vernizes à base de água, no interior não há poliéster, não têm parafusos e as próprias pegas são amovíveis, ou seja, podem ser retiradas.

“Se considerarmos cemitérios fora de Lisboa e do Porto, muitos estão junto a terrenos agrícolas, lençóis freáticos, etc. Isso é um problema: não devido à matéria orgânica, mas devido a colas, vernizes sintéticos, materiais ferrosos, poliésteres, aglomerados de maneira ou não madeira, que vão fazer com que a decomposição do corpo seja dificultada e com que haja uma maior probabilidade de contaminação dos solos”, explica.

Quanto ao processo plantar árvores, a Servilusa tem há alguns anos a iniciativa “In Arborium”, uma parceria com a ONG Tree Nation, que tem como finalidade plantar uma árvore física por cada serviço funerário realizado (cerca 5800 até ao momento). Todas estas árvores, contudo, foram plantadas fora de Portugal. “Não me interessa onde é, é para um bem comum”, afirma.

Segundo Paulo Carreira, não é fácil “encontrar alguém que controle todo o processo [de plantação], porque eu não posso garantir. Encontrar parceiros que o façam, terremos que o aceitem, tendo em conta a maior parte dos terrenos [em Portugal] são privados”, explica. (Está “apalavrado” que a ONG traga num futuro próximo para o país o mesmo serviço, adianta.) Como “qualquer empresa que esteja no mercado tem como política ser autossustentável, rentável, com lucros”, a Servilusa tem “uma obrigação social de devolver não só a nível de investimento, mas também a nível boas práticas”, defende.

“Isso tem outra face ou moeda que é trazer uma maior visibilidade à empresa em termos de reputação? Obviamente. Tudo o que eu faço mal tem uma reputação, coloca em causa a imagem reputacional da empresa, tudo o que faço de bem tem também imagem no sentido positivo. Obviamente que é muito difícil de dissociar as coisas. Se me perguntar: se não tivesse impacto nenhum positivo para a marca, tu fazias na mesma? Bom, à partida eu diria que sim”, explica.

Paulo faz uma pausa e expõe ainda a mesma ideia por outras palavras: “Nós queremos parecer bem, mas também queremos ser bem. Mas não basta ser, temos que parecer.”