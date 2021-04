UMinho. Estudo revela que autocontrolo influencia positivamente no confinamento

Veja também:

O autocontrolo é um “fator protetor individual” que ajuda a lidar com limitações do confinamento, na atual situação pandémica. A conclusão é de um estudo do Centro de Investigação em Psicologia da UMinho (CIPsi).

Segundo os investigadores, a capacidade de autorregulação pode também ter impacto na saúde pública e na intervenção psicológica em casos de crise e de risco.

“Verificou-se que as pessoas com maior capacidade de autorregulação são as que adotam mais hábitos saudáveis, apresentam melhor saúde mental, fazem uma melhor gestão do stress, e percecionam a qualidade do seu bem-estar global como superior”, pode ler-se nas conclusões do estudo.

De acordo com a coordenadora da pesquisa, Sónia Sousa, o autocontrolo torna a pessoa “mais resiliente e capaz” no contexto sanitário da Covid-19, reduzindo as suas vulnerabilidades.

Pode, por isso, ser igualmente considerado em “planos de saúde pública e de intervenção psicológica em contextos de risco/crise que afetem os cidadãos”, acrescenta.

Os resultados apontam também para um “impacto negativo do número de semanas em confinamento na capacidade de autorregulação”.

O estudo foi realizado recentemente por questionário, envolveu 150 participantes, sendo a maioria do sexo feminino, com formação superior, em regime de teletrabalho, com a situação financeira estável e com idade média de 34 anos.

A equipa de investigação incluiu ainda Sara Cruz, Adriana Sampaio, Marisa Ferreira e Anabela Fernandes, ligadas ao Laboratório de Neurociência Psicológica do CIPsi e à Escola de Psicologia da UMinho, em Braga.

A investigação teve apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do programa “Science4Covid-19”, e da Ordem dos Psicólogos Portugueses.