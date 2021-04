Aplausos na chegada das primeiras 24 mil doses de vacinas a Timor-Leste

As vacinas foram transportadas para Díli num voo 'charter' contratado pelo Fundo da Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que está a apoiar Timor-Leste no transporte das vacinas, e operado pela My Indo Airlines, uma empresa de transporte de carga com sede em Jacarta e que opera, entre outros locais, também a partir de Singapura.

As primeiras 24 mil doses da vacina da AstraZeneca que vão ser usadas em Timor-Leste para o combate à Covid-19 chegaram nesta segunda-feira a Díli, onde foram recebidas com aplausos e com cerimónias religiosas e tradicionais timorenses.

Bilal Aurang Zeb Duni, o novo responsável da UNICEF em Timor-Leste, disse à Lusa que este é o início de um processo que vai continuar ao longo do ano , com vários carregamentos.

Simbolicamente, e no âmbito da campanha de sensibilização da população, os primeiros vacinados serão os titulares dos órgãos de soberania, o Presidente da República, o presidente do Parlamento Nacional, o primeiro-ministro e o presidente do Tribunal de Recurso.

Presentes no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, em Díli, estiveram entre outros a ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, representantes das agências internacionais no país, incluindo os embaixadores de Portugal, da União Europeia, dos Estados Unidos e da Indonésia.

A União Europeia e os seus estados-membros e o Banco Europeu de Investimento são dos principais contribuintes para a iniciativa Covax, com mais de 2,2 mil milhões de euros.

Andrew Jacobs manifestou satisfação pela chegada das primeiras doses ao país, considerando que o mecanismo Covax é um “grande exemplo da solidariedade global” e o “verdadeiro multilateralismo em ação”.

Além da aquisição e transporte das vacinas, o apoio europeu abrange ainda o processo de vacinação em si.

O voo desta segunda-feira ocorreu depois de um complexo processo inicial para a obtenção das vacinas iniciais através do mecanismo Covax (20% do total), com vários carregamentos que serão administrados em Timor-Leste de acordo com uma lista de prioridades.

No caso de Timor-Leste, a produção de vacinas é feita na Coreia do Sul, pela empresa SK Bio, com o parceiro logístico a ser a UNICEF, que organiza o transporte para Díli.

As vacinas chegam ao país numa altura em que violentas cheias destruíram muitas casas e infraestruturas essenciais no combate à Covid-19, incluindo o Laboratório Nacional, no recinto do Hospital Guido Valadares.