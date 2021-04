Paulo Meneses anuncia recandidatura à presidência do Paços de Ferreira

Paulo Meneses assumiu, esta segunda-feira, no dia do 71º aniversário do Paços de Ferreira, que se vai recandidatar à presidência do clube para o biénio 2021/2023.

"Como todos sabem, sou presidente do Paços de Ferreira e da SDUQ há dois anos. Tive três reuniões para discutir esta questão. A minha decisão aí é no sentido inverso à que tenho hoje. Posso dizer que decidi no último sábado e tenho prazer de o assumir a decisão. Serei candidato a presidente por mais dois anos", afirmou, em declarações ao Jornal Imediato.

O dirigente de 51 anos dirige o clube pacense desde 2013/14 e pretende continuar até 2023. As eleições vão decorrer no dia 1 de maio.

A convocatória para a Assembleia Geral do próximo dia 1 de maio, com designação do local e horário de funcionamento das “urnas”, será formalizada logo que conhecidos os horários dos jogos da jornada 30 da I Liga.

O Paços de Ferreira é a grande surpresa desta época na I Liga e ocupa o quinto lugar da I Liga, com 44 pontos, com nove pontos de vantagem para o Vitória de Guimarães.