Vigília Pascal. “É possível recomeçar sempre, mesmo em tempos de pandemia”, diz o Papa

“Nestes meses sombrios de pandemia, ouçamos o Senhor ressuscitado que nos convida a recomeçar, a nunca perder a esperança”, disse o Papa na vigília deste Sábado Santo.

“Aqui está o primeiro anúncio de Páscoa que gostava de vos deixar: é possível recomeçar sempre, porque há uma vida nova que Deus é capaz, independentemente de todas as nossas falhas, de fazer reiniciar em nós”. Francisco disse, na homilia, “que Deus pode construir uma obra de arte até a partir dos escombros do nosso coração; a partir mesmo dos pedaços arruinados da nossa humanidade, Deus prepara uma história nova”.

O Papa sublinhou que a fé não é um repertório do passado, porque “Jesus não é um personagem ultrapassado. Ele está vivo, aqui e agora. Caminha contigo todos os dias, na situação que estás a viver, na provação que estás a atravessar, nos sonhos que trazes dentro de ti. Abre novos caminhos onde te parece que não existem, impele-te a ir contracorrente relativamente a nostalgias e ao «já visto»”. E acrescentou: “Mesmo que tudo te pareça perdido, abre-te maravilhado à sua novidade: Ele surpreender- te-á”.

O amor de Jesus ressuscitado “é fronteiras e visita todas as situações da nossa vida”, garantiu Francisco. “Ele plantou a sua presença no coração do mundo e convida-nos também a nós a superar as barreiras, vencer os preconceitos, aproximar-nos de quem está ao nosso lado dia a dia, para redescobrir a graça do dia-a-dia”, concluiu.

A Vigilia pascal deste sábado Santo foi celebrada na basílica de São Pedro, perante um número restrito de fiéis, devido às restrições impostas pela pandemia.