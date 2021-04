Detidos 125 membros do Estado Islâmico no maior campo de refugiados da Síria

As forças curdas na Síria anunciaram, esta sexta-feira, a detenção de 125 supostos membros do Estado Islâmico, após uma operação no campo de refugiados de Al-Hol, que tem sido alvo de uma série de assassínios e incidentes de segurança.

As forças democráticas sírias (FDS), aliança liderada por curdos, e a polícia curda Asayesh iniciaram no passado domingo uma operação de segurança em Al-Hol, o maior campo para refugiados e deslocados na Síria, onde vivem em tendas cerca de 62.000 pessoas, a maioria, crianças e mulheres.

O porta-voz da polícia curda Asayesh, Ali al-Hassan, deu hoje conta que, em cinco dias, foram detidos “125 membros das células adormecidas do Estado Islâmico”.

Numa conferência de imprensa em Al-Hol, no leste da Síria, e transmitida por vários canais de televisão, o porta-voz precisou que, entre os detidos, estão cerca de 20 responsáveis das células que deram origem aos assassínios ocorridos no campo.

Segundo o mesmo responsável, 47 pessoas foram assassinadas no campo de refugiados de Al-Hol, desde o início do ano.

O campo de Al-Hol recebe milhares de mulheres europeias e asiáticas com os seus filhos, casadas com 'jihadistas' do Estado Islâmico, mas também famílias sírias e iraquianas.