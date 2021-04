Conflito entre Belém e S. Bento. "Não percebo o interesse de Costa em agravá-lo"

Graça Franco não tem dúvidas que existe um conflito entre a Presidência da República e o Governo por causa do alargamentos dos apoios sociais às famílias afetadas pela pandemia.

A comentadora do programa "As Três da Manhã" diz, no entanto, não perceber qual "o interesse de Costa em agravá-lo".

"Estamos a falar de qualquer coisa que são 'peanuts' no Orçamento. São 400 milhões de euros no máximo e são perfeitamente acomodáveis", argumenta.