Costa afasta conflito ou divergência com Marcelo

O primeiro-ministro negou hoje existir um conflito institucional com o Presidente da República, mas salientou que o "esforço" do chefe de Estado para "conter danos" constitucionais nos diplomas sobre apoios sociais não resolve ao Governo "problemas práticos".

"Nenhum conflito, nenhuma divergência com o senhor Presidente da República", declarou António Costa numa conferência de imprensa em São Bento, após ter anunciado a decisão do Governo de suscitar junto do Tribunal Constitucionalização a fiscalização sucessiva de um conjunto de diplomas aprovados pelo parlamento que o Governo entende violarem a Lei Fundamental e que foram promulgados no domingo por Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com o primeiro-ministro, a mensagem em que o Presidente da República justificou a promulgação destes diplomas "é muito clara em três aspetos: Em primeiro lugar, a Assembleia da República tem de cumprir a Constituição e os limites da chamada lei-travão".