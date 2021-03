Lisboa vai ter um Museu Judaico, em nome da liberdade e tolerância

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, considera que a criação do Museu Judaico de Lisboa "é uma afirmação política" de uma cidade "aberta, livre e tolerante".

"Uma afirmação política muito clara neste tempo que vivemos, que Lisboa é, continuará a ser e vai se bater pelas forças da liberdade, da inclusão, da diversidade cultural, da convivência das culturas e do respeito mútuo, como elemento chave de uma sociedade digna", afirmou Fernando Medina (PS), após a assinatura de um protocolo de colaboração com a Associação Hagadá.



Medina referiu que se está a assistir em muitos locais do mundo ao ressurgimento de forças que há muito deviam estar colocadas para trás da história.

Considerando que "não há decisões na política cultural que não tenham um significado político", o autarca manifestou alegria no protocolo para a criação do Museu Judaico de Lisboa. Um projeto que vai permitir dar a conhecer a história milenar da comunidade judaica, realçando que o passado mostra que a cidade "era próspera porque era aberta" a múltiplas culturas.

Data simbólica

A assinatura do protocolo realizou-se no dia em que se celebra o segundo centenário da abolição do Tribunal da Inquisição, passo fundamental para a abertura do caminho da liberdade.

A presidente da Associação Hagadá, Esther Mucznik, disse que o acordo estabelecido "é o início, abre o caminho, um caminho que nem sempre foi fácil, para a criação do Museu Judaico de Lisboa".

Intitulado de Tikvá, que significa esperança em hebraico, o museu vai situar-se em Belém, com uma área de construção bruta de 3.869 metros quadrados. Será desenvolvido pelo arquiteto Daniel Libeskind, que desenhou os museus judaicos de Berlim, São Francisco e Copenhaga, bem como os memoriais do Holocausto nos Países Baixos, no Canadá e nos Estados Unidos.