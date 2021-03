Empréstimos em moratória somam 45.600 milhões de euros no final de fevereiro

O montante global de empréstimos abrangidos por moratórias públicas e privadas era de 45.600 milhões de euros no final de fevereiro, menos 100 milhões do que em janeiro, avança o Banco de Portugal (BdP). "Esta variação resulta de uma redução de 800 milhões de euros em empréstimos que deixaram de estar abrangidos por este regime (dos quais 700 milhões referentes a particulares), que foi parcialmente compensada por 700 milhões de euros de novos empréstimos em moratória", precisa o banco central. Segundo o BdP, "as novas adesões são de montantes idênticos para os particulares e para as sociedades não financeiras (300 milhões de euros)". Do aumento líquido de 300 milhões de euros das sociedades não financeiras, 61% respeitava às empresas de alojamento e restauração, setor que "continuava a destacar-se pela preponderância das moratórias no total de crédito": No final de fevereiro, mais de metade (58,6%) do montante total dos seus empréstimos encontrava-se abrangido por moratória, no valor de 3.977 milhões de euros.



O setor da construção, que em fevereiro tinha 32,6% do montante total de empréstimos suspensos, manteve-se nesse mês como o setor com maior montante em moratória, no valor de 5.454 milhões de euros. Nos setores mais vulneráveis, tais como definidos no Decreto-Lei. nº 22-C/2021 de 22 de março de 2021, o número de empresas abrangidas por moratórias subiu para 25,6 mil e o montante de empréstimos com pagamento suspenso aumentou 200 milhões de euros face a janeiro, para 8.600 milhões de euros. De acordo com o BdP, este montante representava 34,6% do total de empréstimos das sociedades não financeiras em moratória no final de fevereiro. No setor dos particulares, o montante de empréstimos para habitação em moratória apresentou uma redução líquida de 386 milhões de euros no final de fevereiro, para um total de 16.759 milhões de euros. Estes empréstimos encontravam-se abrangidos "essencialmente por moratórias privadas", nota o banco central. No total, os empréstimos a particulares sob moratória somavam 19.638 milhões de euros no final de fevereiro, menos 355 milhões do quem janeiro e equivalentes a 15,8% do total.