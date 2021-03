Líderes mundiais defendem tratado para combater novas pandemias

“A questão não é se, mas quando” virá a próxima pandemia ou desafio sanitário. Baseados nesta premissa, os líderes de 23 países, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS) defendem a criação de um tratado internacional que ajude o mundo a lidar com futuras emergências de saúde.

“Acreditamos que as nações terão de trabalhar juntas, no sentido de conceber um novo tratado internacional de preparação e resposta às pandemias”, afirmam chefes de Governo como Emmanuel Macron (França), Angela Merkel (Alemanha), António Costa (Portugal), mas também os Presidentes do Chile, Sebastián Piñera, e da Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, num artigo publicado nesta terça-feira em vários jornais (em Portugal, no “Público”).

Comparando com o que se passou no final da Segunda Guerra Mundial, em que se uniram vontades e esforços para alcançar “o que apenas poderia ser conseguido em conjunto” – “nomeadamente de paz, prosperidade, saúde e segurança – os líderes mundiais vêm agora defender “uma arquitetura internacional da saúde mais robusta”, que possa proteger as futuras gerações.

“Teremos outras pandemias e outras grandes emergências sanitárias. Essas ameaças não poderão ser combatidas isoladamente por um único governo ou agência multilateral. A questão não é se, mas quando. Juntos, ficaremos mais bem preparados para prever, prevenir, detetar, avaliar e dar uma resposta eficaz às pandemias de forma altamente coordenada”, defendem.

“A pandemia de Covid-19 tem-nos relembrado de forma dura e dolorosa que ninguém está seguro, até que todos estejamos seguros”, sublinham ainda.