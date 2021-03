Oceano: “Cristiano Ronaldo vai calar toda a gente"

Oceano, antigo internacional português, afirma que foi “importante” o selecionador nacional ter defendido o capitão português em relação à reação no final do jogo com a Sérvia, mas “quem está por dentro sabe do apoio que o Fernando [Santos] sempre deu ao Cristiano”.

O antigo internacional português, que também capitaneou a seleção nacional, não tem dúvidas de que a reação do capitão “foi um ato irrefletido” e de onde “não adianta tentarmos sacar consequências” porque estas “não devem existir”

“Foi um ato inconsequente, foi mal pensado, mas o jogador falou logo a seguir e tenho a certeza de que o Cristiano nem pensa no que aconteceu”, diz, em entrevista à Renascença.

Oceano explica que “no futebol só há um caminho” e que “as vitórias calam toda a gente”. Neste aspeto, o antigo médio não tem dúvidas de que “Cristiano Ronaldo, com os golos e as boas exibições, vai calar toda a gente”.

“Não podemos julgar o Cristiano Ronaldo com duas medidas diferentes”, afirma Oceano em Bola Branca, se por um lado “o elogiamos por ser um ‘animal de competição’ e querer ser melhor que toda a gente”, então “não podemos criticar por ele querer ser o melhor marcador de sempre das seleções nacionais”.

Oceano explica que “de frustração a equipa vai ter muito pouco” depois do empate com a Sérvia. Embora esteja “chateada e ferida”, a seleção nacional “já provou que tem jogadores muito profissionais, que estão preparados para qualquer desafio e sabem mudar o ‘chip’”.

O antigo jogador, de 58 anos, acredita que Portugal “tem de assumir o favoritismo” e ganhar o jogo desta terça-feira frente ao Luxemburgo, mas alerta para uma seleção “que não vai ser uma pera doce”.

“Cuidado com este Luxemburgo, que tem vindo a melhor muito nos últimos anos e que conseguiu resultados históricos, nomeadamente na vitória sobre a Irlanda [0-1 no primeiro jogo de qualificação]”, avisa.

Portugal defronta o Luxemburgo esta terça-feira, às 19H45, no Estádio Josy Barthel. O terceiro jogo da seleção nacional na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.