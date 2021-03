Fernando Santos apanha a braçadeira. "Ronaldo não ofendeu ninguém"

"O Cristiano é um exemplo nacional, um exemplo para todos", acrescenta o treinador que diz, ainda, que o comportamento de Ronaldo poderia ter sido protagonizado por qualquer outro elemento da seleção, inclusivamente ele próprio. Fernando Santos salvaguarda, também, que o capitão português reconheceu, pouco tempo depois do fim do jogo, que a sua atitude não foi a melhor .

"Se ele tivesse ofendido os seus colegas, o selecionador ou a federação aí teríamos de ver, mas não aconteceu nada disso. O que houve foi um momento de grande frustração de alguém que quer ganhar sempre e dá tudo pela seleção. Ele viu uma bola dentro da baliza e não viu o golo validado", avalia Fernando Santos, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Luxemburgo.

"Foi momento de grande frustração. Nenhum de nós viu o último lance do jogo. Só discuti com o quaro árbitro. Só ontem [domingo] é que percebi que a bola sobrou para o Bernardo e ele teve uma oportunidade de ouro para fazer o golo. Não tinha visto", relata o selecionador nacional, ao revisitar o lance do golo não validado pelo árbitro holandês e que daria a vitória a Portugal.

Danny Makkelie pediu desculpas a Fernando Santos ainda em Belgrado e já esta segunda-feira, em declarações ao jornal "A Bola" reiterou a lamentação pelo erro cometido.

O resultado, no entanto, não sofre alteração, Portugal empatou com a Sérvia (2-2), mas, sublinha o treinador, continua a depender de si para estar no Mundial do Qatar.

Os campeões europeus estão na frente do grupo, com os mesmo quatro pontos que a Sérvia. Esta terça-feira há jogo no Luxemburgo, às 19h45. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.