Legado português não chega para "vender" Macau aos turistas, diz especialista

O especialista em turismo Zeng Zhonglu disse à Lusa que o legado português não chega para "vender" Macau aos turistas e que o território tem de descobrir outras narrativas históricas para promover produtos turísticos e reforçar a sua singularidade.

"Macau tem mais de 400 anos de cultura mista de portugueses e chineses. Esta cultura é única. É diferente", começou por afirmar o professor do Centro Pedagógico e Científico nas Áreas do Jogo e do Turismo do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

"Macau tem, naturalmente, muitos edifícios de arquitetura em estilo português, mas isto não é suficiente", sublinhou, contudo, o académico, em entrevista à Lusa.

A região administrativa especial chinesa "deve estudar os 400 anos de história e encontrar mais histórias (...) para que possa desenvolver mais produtos" turísticos, explicou.

Zeng Zhonglu dá um exemplo: "Durante 400 anos, para muitos chineses Macau foi a única saída para países estrangeiros em toda a China. Naquela época, durante os 400 anos, muitos chineses famosos partiram de Macau para outros países. (...) Macau tem de desenterrar histórias".